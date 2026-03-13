Chiusura scongiurata Coin resta a Verona Probabile un cambio di sede

Il tavolo nazionale di monitoraggio si è svolto ieri al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e ha portato importanti notizie per Verona. Durante l'incontro, si è deciso che Coin resterà in città, anche se potrebbe cambiare sede. La decisione rappresenta un passo decisivo per il negozio e la sua presenza nel territorio.

L'azienda conferma la volontà di mantenere il presidio in città e garantisce la continuità occupazionale per i quaranta dipendenti Il tavolo nazionale di monitoraggio tenutosi ieri, 12 marzo, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha tracciato la rotta verso il futuro di Coin, portando rassicurazioni fondamentali per la città di Verona. La società ha completato la fase di messa in sicurezza grazie all'ingresso di nuovi soci e ora sta procedendo con l'attuazione di un piano industriale che mostra già i primi segnali di successo. «I principali indicatori di performance economica d’impresa confermano la bontà del percorso... 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Scongiurata la chiusura della libreria Athena di Bari: attività rilevata dal gruppo HopeLa società, specializzata nello sviluppo di impianti utility scale per la produzione di energia rinnovabile, intende “mantenere viva la vocazione... Leggi anche: Scongiurata la chiusura della strada per la Toscana