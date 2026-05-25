Caldo e salute le città dell’allerta arancione 

Notizia in breve

Il ministero della Salute ha emesso un nuovo bollettino sulle ondate di calore, con un’allerta arancione per 27 città. Il report fornisce previsioni delle temperature a 24, 48 e 72 ore, evidenziando i rischi per la salute legati alle alte temperature. La mappa aggiornata segnala le aree più colpite, invitando alla prudenza e a misure di prevenzione. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali restrizioni o interventi specifici.