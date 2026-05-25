Caldo e salute le città dell’allerta arancione 

Da lapresse.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il ministero della Salute ha emesso un nuovo bollettino sulle ondate di calore, con un’allerta arancione per 27 città. Il report fornisce previsioni delle temperature a 24, 48 e 72 ore, evidenziando i rischi per la salute legati alle alte temperature. La mappa aggiornata segnala le aree più colpite, invitando alla prudenza e a misure di prevenzione. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali restrizioni o interventi specifici.

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Mercoledì le città con il bollino arancione diventano ben 15. Il bollettino del ministero e i rischi del caldo Torna il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, che mappa le temperature in 27 città offrendo previsioni a 24, 48 e 72 ore. Nel bollettino sono indicati 4 livelli di rischio graduato: livello 2 – Temperature elevate e condizioni meteorologiche, che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili livello 3 – Ondata di calore: condizioni di rischio elevato (livello 2) persistenti per 3 o più giorni consecutivi. Ebbene, se oggi il servizio... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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