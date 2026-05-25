Caldo e salute le città dell’allerta arancione
Il ministero della Salute ha emesso un nuovo bollettino sulle ondate di calore, con un’allerta arancione per 27 città. Il report fornisce previsioni delle temperature a 24, 48 e 72 ore, evidenziando i rischi per la salute legati alle alte temperature. La mappa aggiornata segnala le aree più colpite, invitando alla prudenza e a misure di prevenzione. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali restrizioni o interventi specifici.
Mercoledì le città con il bollino arancione diventano ben 15. Il bollettino del ministero e i rischi del caldo Torna il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, che mappa le temperature in 27 città offrendo previsioni a 24, 48 e 72 ore. Nel bollettino sono indicati 4 livelli di rischio graduato: livello 2 – Temperature elevate e condizioni meteorologiche, che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili livello 3 – Ondata di calore: condizioni di rischio elevato (livello 2) persistenti per 3 o più giorni consecutivi. Ebbene, se oggi il servizio... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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