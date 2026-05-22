Meteo weekend di gran caldo sull’Italia | temperature fino a 35 gradi

Il fine settimana si prospetta caratterizzato da temperature molto elevate su buona parte del territorio nazionale, con valori che potranno raggiungere i 35 gradi. L’arrivo di un anticiclone stabile e persistente favorirà condizioni di tempo prevalentemente sereno, con poche nuvole e assenza di piogge significative. Le previsioni indicano che le giornate saranno caratterizzate da un clima caldo e soleggiato, tipico di questa fase della stagione. Le temperature in crescita saranno accompagnate da un’aria generalmente asciutta.

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