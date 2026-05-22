Meteo weekend di gran caldo sull’Italia | temperature fino a 35 gradi

Da tpi.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana si prospetta caratterizzato da temperature molto elevate su buona parte del territorio nazionale, con valori che potranno raggiungere i 35 gradi. L’arrivo di un anticiclone stabile e persistente favorirà condizioni di tempo prevalentemente sereno, con poche nuvole e assenza di piogge significative. Le previsioni indicano che le giornate saranno caratterizzate da un clima caldo e soleggiato, tipico di questa fase della stagione. Le temperature in crescita saranno accompagnate da un’aria generalmente asciutta.

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Prepariamoci all’arrivo del primo gran caldo di questa stagione. Questo weekend sarà all’insegna delle temperature elevate su gran parte del Paese: l’anticiclone, infatti, rafforzerà la sua presenza, garantendo cieli sereni quasi ovunque. Già oggi, venerdì 22 maggio, si potranno raggiungere i 30°C, fino a raggiungere anche i 35 all’inizio della prossima settimana. Un caldo sopra la media causato dall’azione sull’Europa occidentale di un anticiclone subtropicale. Nella giornata odierna, secondo le previsioni, il sole dominerà quasi ovunque, con soltanto qualche innocuo addensamento pomeridiano sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, e sulle zone interne del Sud, ma senza fenomeni associati. 🔗 Leggi su Tpi.it

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