Pessime notizie per Fabrizio Romano Cajuste resta al Napoli

Le prime notizie sulla cessione di Cajuste sono state smentite: il giocatore svedese resterà al Napoli. La trattativa con l’Ipswich Town, squadra con cui avrebbe dovuto trasferirsi, si è interrotta dopo pochi giorni. La squadra inglese ha ottenuto la promozione in Premier League, ma Cajuste non si trasferirà. La conferma ufficiale arriva dall'entourage del calciatore e dalla società partenopea.

È durata poco la gioia per la cessione dello svedese Ipswich all’Ipswich Town che oggi è salito in Premier League. Perché in un primo momento, erroneamente, si è pensato che bastasse la promozione del club per rendere automatico il trasferimento dal Napoli al Regno Unito. E invece no. Fabrizio Romano scrive che occorrevano anche il 50% di presenze che lo svedese non avrebbe raggiunto. In realtà le ha raggiunte. Quest’anno vanta trenta presenze su quarantasei partite. Probabilmente c’è un dato che riguarda le presenze dal primo minuto, ha giocato 14 gare da titolare. Non sappiamo. In ogni caso l’Ipswich potrebbe decidere ugualmente di riscattarlo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pessime notizie, per Fabrizio Romano Cajuste resta al Napoli Notizie correlate Napoli, pessime notizie! C’è lesione per un titolarePer il Napoli arrivano brutte notizie dall’infermeria dopo gli esami sostenuti da Amir Rrahmani. Fabrizio Romano: ‘A volte so le notizie prima dei calciatori’Il racconto del giornalista Romano, tra i giornalisti sportivi più autorevoli e seguiti sui social (con oltre 42 milioni di follower su Instagram), è... Una raccolta di contenuti Pessime notizie, per Fabrizio Romano Cajuste resta al NapoliCajuste resta al Napoli, così dice Fabrizio Romano. Il riscatto dell'Ipswich non è obbligatorio con la sola promozione ... ilnapolista.it MERCATO - Romano: Cajuste-Ipswich Town, affare che non diventerà definitivo per ora, il motivoFabrizio Romano, esperto di mercato, rivela su X: Affare Jens Cajuste e Ipswich Town, non diventerà definitivo per ora. La clausola di obbligo d’acquisto da 7,5 milioni di euro sarebbe stata attivat ... napolimagazine.com