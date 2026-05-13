Manna resta al Napoli De Laurentiis ha chiuso le porte Fabrizio Romano

Il direttore sportivo continuerà a lavorare con il club, nonostante le recenti difficoltà di mercato. Il presidente ha comunicato ufficialmente che non ci saranno cambiamenti nella gestione e ha chiuso le porte a eventuali nuovi ingressi o sostituzioni. La decisione è stata confermata anche da fonti vicine alla società, che hanno riferito che il dirigente rimarrà al suo ruolo. Nessun altro nome è stato annunciato in sostituzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nonostante un mercato abbastanza disastroso come abbiamo più volte riferito e scritto, Giovanni Manna resterà il d.s. del Napoli anche nella prossima stagione. Chissà che non sia il preludio anche per la permanenza di Conte. Ne parla Fabrizio Romano, che sul suo canale Youtube spiega come la Roma – che ci sta provando in tutti i modi per Manna e ad un certo punto si era parlato anche di un’offerta economica per liberarlo (10 milioni! ndr) – non abbia chance di poterlo assumere. Manna ha messo a segno un’ottima prima campagna acquisti; nella seconda stagione invece ci sembra abbia indovinato solo l’acquisto di Alisson Santos e poco altro. Lo scorso anno bene e benissimo per McTominay, Lukaku (dove però notiamo lo zampino di Conte) o Gilmour e i vari Buongiorno e co.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Manna resta al Napoli, De Laurentiis ha chiuso le porte (Fabrizio Romano) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Napoli, futuro del ds Manna? De Laurentiis ha deciso cosa fare! Pessime notizie, per Fabrizio Romano Cajuste resta al NapoliÈ durata poco la gioia per la cessione dello svedese Ipswich all’Ipswich Town che oggi è salito in Premier League. Temi più discussi: De Laurentiis vuole trattenerlo un altro anno: futuro Manna, la pista Roma si raffredda; Fabrizio Romano sul mercato: Leao-Napoli? Non mi risulta; Leao-Napoli, affare possibile? Fabrizio Romano svela la verità; Calciomercato Napoli, la Roma in pressing su Manna: la situazione. Romano – Manna rimarrà al Napoli nonostante gli assalti della Roma. De Laurentiis non ne fa una questione di soldiManna alla Roma? Nonostante i movimenti personali di Friedkin rimarrà al Napoli. De Laurentiis non ne fa una questione di soldi. Così Fabrizio Romano su YouTube ... mondonapoli.it Manna resta a Napoli, De Laurentiis ha definitivamente chiuso a un suo addioFabrizio Romano, uno dei giornalisti più affidabili nel panorama delle trattative di calciomercato, ha dedicato un importante approfondimento relativo al futuro al Giovanni Manna, attuale direttore sp ... msn.com