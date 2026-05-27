alle comunali nessuna rivincita di meloni ma adesso i progressisti escano dalla palude parla il politologo revelli

Durante le elezioni comunali non si sono verificati risultati favorevoli per i progressisti. Il politologo ha commentato che è necessario analizzare la situazione con maggiore precisione, senza ridurre tutto a una sola interpretazione. Ha sottolineato l’importanza di distinguere aspetti diversi e di approfondire le dinamiche sul campo, evitando semplificazioni. Nessuna rivincita di leader di destra si è verificata, e si invita a riflettere sulle sfide e sui cambiamenti in corso.

“Alle Comunali nessuna rivincita di Meloni. Ma adesso i progressisti escano dalla palude”. Parla il politologo, Marco Revelli In quest’ultima tornata elettorale molti hanno visto una battuta d’arresto per i progressisti. Marco Revelli, politologo, lei come la vede? “Secondo me bisogna distinguere e articolare un po’ di più il discorso. In primo luogo c’è un problema del sistema della comunicazione e dell’informazione in Italia. In modo trasversale – non è che la destra abbia fatto un gioco e gli altri un altro – tutti hanno enfatizzato il risultato di Venezia, ricavandone una valutazione complessiva di vittoria della maggioranza di governo, come se si fosse ripresa quello che aveva perso con il referendum. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Meloni ha terminato il suo intervento alla Camera parlando della sconfitta al referendum

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