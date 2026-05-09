Il politologo Klemperer | Disprezzo per valori progressisti ha segnato la rottura fra elettorato e Labour

Secondo un politologo, il disprezzo verso i valori progressisti ha causato una rottura tra il voto popolare e il partito laburista. Recentemente, si è registrato un calo del sostegno ai laburisti e l’affermazione di altri due partiti, tra cui uno definito come espressione di una posizione più conservatrice. Questi eventi hanno portato a un ricambio nel panorama politico, con nuovi soggetti che guadagnano consensi.

(Adnkronos) – “Il tracollo dei laburisti e l’ascesa di altri due partiti, Reform UK espressione della destra e Green Party espressione della sinistra, è chiaramente il risultato di una insoddisfazione popolare verso le politiche di Governo, e non perché gli elettori hanno creduto nei programmi presentati da due coalizioni fondamentalmente nuove sulla scena politica britannica”.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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