Una battuta d’arresto per il governo Un No contro lo sfregio della Carta Parla il politologo Revelli

Professore Marco Revelli, storico e politologo, come va letta questa vittoria del No nel referendum sulla riforma della giustizia? Si può parlare della prima vera battuta d’arresto politica per il governo Meloni? “Sì, si può parlare sicuramente di un clamoroso schiaffo che il governo Meloni ha preso dagli italiani, quegli stessi italiani che ha così spesso evocato e che, in questa occasione, si sono pronunciati in modo molto netto contro questa riforma fortemente voluta dalle destre. È sicuramente una battuta d’arresto che – come mi auguro e credo sia naturale -segna anche il deragliamento di altre ipotesi di riforma ancor più pericolose, come il premierato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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