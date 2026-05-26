In Italia, si sta avviando una piattaforma online per aiutare a trovare lavoro ai conducenti, poiché ci sono circa 30.000 posti vacanti. Le associazioni di categoria segnalano che la carenza di autisti è una problematica persistente e strutturale. La piattaforma sarà dedicata a mettere in contatto domanda e offerta di lavoro nel settore dei trasporti. La mancanza di conducenti riguarda diverse aree del paese e si manifesta come una criticità crescente.

Secondo le indagini delle associazioni di categoria, in Italia mancano 10mila autisti per il trasporto passeggeri e 20mila per il trasporto merci. E il quadro - complici la perdita di appeal della professione e la crisi demografica - sembra destinato a peggiorare. Proprio per affrontare in modo strutturale la carenza di conducenti, Anita, l’associazione fondata da Confindustria per rappresentare le imprese dell’autotrasporto merci e della logistica, Anav (Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori), Unasca (Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica) e Confarca (Confederazione autoscuole riunite e consulenti automobilistici) hanno lanciato una piattaforma interassociativa che mira a semplificare l’accesso alla professione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - In Italia mancano 30mila conducenti: al via la piattaforma per trovare lavoro

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