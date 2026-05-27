Il 38% dei giovani riferisce di aver subito episodi di bullismo. Nel frattempo, l’intelligenza artificiale appare sempre più umana, portando i ragazzi a preferire conversazioni con le macchine. L’emarginazione invisibile tra gli adolescenti si manifesta attraverso forme di isolamento e esclusione che spesso non sono facilmente riconoscibili.

? Domande chiave Perché un adolescente dovrebbe preferire la conversazione con un'IA?. Come si manifesta l'emarginazione invisibile che colpisce i ragazzi?. Quali segnali deboli devono intercettare genitori e insegnanti?. Come può lo sport contrastare l'isolamento causato dagli algoritmi?.? In Breve Il 20% degli adolescenti ammette pensieri di autolesionismo o desiderio di non vivere.. Il 41% dei giovani manifesta sentimenti di inadeguatezza rispetto agli standard sociali.. Il 31% degli adolescenti percepisce maggiore comprensione dall'intelligenza artificiale rispetto alle persone.. Il 64% dei ragazzi considera lo sport essenziale per l'equilibrio emotivo in Alto Adige. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme giovani: il 38% subisce bullismo e l’IA sembra più umana

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