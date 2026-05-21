Stellantis e Wayve | l’IA per una guida più umana dal 2028

A partire dal 2028, Stellantis collaborerà con l’azienda di intelligenza artificiale Wayve per sviluppare un sistema di guida assistita più naturale e meno robotico. La tecnologia mira a migliorare la capacità di gestire situazioni imprevedibili, come il movimento di pedoni e ciclisti, rendendo la guida più fluida e vicina a quella umana. La collaborazione si focalizza sull’utilizzo di intelligenza artificiale per rendere le automobili più reattive e adattabili alle variabili del traffico quotidiano.

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