Stellantis e Wayve | l’IA per una guida più umana dal 2028
A partire dal 2028, Stellantis collaborerà con l’azienda di intelligenza artificiale Wayve per sviluppare un sistema di guida assistita più naturale e meno robotico. La tecnologia mira a migliorare la capacità di gestire situazioni imprevedibili, come il movimento di pedoni e ciclisti, rendendo la guida più fluida e vicina a quella umana. La collaborazione si focalizza sull’utilizzo di intelligenza artificiale per rendere le automobili più reattive e adattabili alle variabili del traffico quotidiano.
?? Punti chiave Come farà l'IA a gestire l'imprevedibilità di pedoni e ciclisti? Perché la guida assistita Stellantis sarà meno robotica rispetto oggi? Chi dovrà rispondere legalmente in caso di errore del sistema? Quando arriverà questa tecnologia sulle strade europee dopo il Nord America??? In Breve Integrazione tra Wayve AI Driver e STLA AutoDrive completata in meno di due mesi. Ned Curic e Alex Kendall coordinano lo sviluppo tecnologico per vari modelli Stellantis. Sistema di livell . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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