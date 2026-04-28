IA e giovani | la sfida di Melfi per non perdere l’essenza umana

Oggi a Melfi si conclude il ciclo di incontri Le 4 Intelligenze, promosso dal Consiglio regionale della Basilicata. La sessione si concentra sui temi legati all’intelligenza artificiale e il suo impatto sui giovani, affrontando le sfide di mantenere un equilibrio tra tecnologia e umanità. L’evento riunisce esperti e rappresentanti istituzionali per discutere delle implicazioni di queste innovazioni sulla formazione e il futuro delle nuove generazioni.

? Cosa sapere Il Consiglio regionale della Basilicata chiude il ciclo Le 4 Intelligenze a Melfi oggi.. L'incontro all'Istituto Federico II affronta il legame tra intelligenza artificiale e capacità umane.. Questa mattina, martedì 28 aprile 2026, l’Istituto Federico II di Svevia a Melfi ha ospitato il quarto e conclusivo appuntamento del ciclo formativo intitolato Le 4 Intelligenze, un progetto promosso dal Consiglio regionale della Basilicata per guidare i ragazzi verso una cittadinanza digitale consapevole. L’iniziativa, nata sotto l’egida dell’Anno europeo dell’educazione alla cittadinanza digitale attraverso la Struttura di Coordinamento Informazione, Comunicazione ed Eventi dell’Ufficio Stampa regionale, si è concentrata oggi sul legame tra l’intelligenza sistemica e l’avvento dell’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA e giovani: la sfida di Melfi per non perdere l’essenza umana Notizie correlate Agenti di commercio: sfida IA e nuovi percorsi per i giovaniA Udine, presso la Sala Valduga della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, si è riunita l’assemblea dei soci del sindacato Saaric – Usarci Udine –... RomeCup: l’IA sfida la scuola, 4000 giovani per il futuro digitale? Cosa sapere Oltre 4000 partecipanti si riuniscono a Roma dal 28 al 30 aprile per RomeCup. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: 25 aprile: l’Uisp celebra la Liberazione dentro e fuori dal campo; Melfi: manca poco per Basilicata a Tavola, fiore all'occhiello delle manifestazioni melfitane. Complimenti alla dirigente e ai docenti del Gasparrini ed in bocca al lupo ai ragazzi!; Stellanti, Melfi: Ci servono i contributi, non ‘le briciole’ della fuoriuscita; Stellantis paga 425 operai per lasciare la fabbrica di Melfi. Da inizio anno oltre 1.000 uscite dai siti italiani. Il rapporto con l'IA, a Melfi ultimo appuntamento con il ciclo 'Le 4 intelligenze'Un confronto aperto e partecipato ha coinvolto gli studenti del Federico II di Svevia su un tema centrale: l'intelligenza sistemica e il rapporto con l'intelligenza artificiale. (ANSA) ... ansa.it La quarta edizione del Trofeo Tartaglia presso la Piscina comunale di Melfi ha reso la cittadina Federiciana punto di incontro tra le migliori formazioni natatorie del centro sud Italia per le categorie Esordienti - facebook.com facebook