IA e giovani | la sfida di Melfi per non perdere l’essenza umana

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Melfi si conclude il ciclo di incontri Le 4 Intelligenze, promosso dal Consiglio regionale della Basilicata. La sessione si concentra sui temi legati all’intelligenza artificiale e il suo impatto sui giovani, affrontando le sfide di mantenere un equilibrio tra tecnologia e umanità. L’evento riunisce esperti e rappresentanti istituzionali per discutere delle implicazioni di queste innovazioni sulla formazione e il futuro delle nuove generazioni.

? Cosa sapere Il Consiglio regionale della Basilicata chiude il ciclo Le 4 Intelligenze a Melfi oggi.. L'incontro all'Istituto Federico II affronta il legame tra intelligenza artificiale e capacità umane.. Questa mattina, martedì 28 aprile 2026, l’Istituto Federico II di Svevia a Melfi ha ospitato il quarto e conclusivo appuntamento del ciclo formativo intitolato Le 4 Intelligenze, un progetto promosso dal Consiglio regionale della Basilicata per guidare i ragazzi verso una cittadinanza digitale consapevole. L’iniziativa, nata sotto l’egida dell’Anno europeo dell’educazione alla cittadinanza digitale attraverso la Struttura di Coordinamento Informazione, Comunicazione ed Eventi dell’Ufficio Stampa regionale, si è concentrata oggi sul legame tra l’intelligenza sistemica e l’avvento dell’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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