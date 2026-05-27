Rosario Fiorello ha confermato il ritorno in radio del programma La Pennicanza per la prossima stagione, smentendo le voci di una possibile chiusura. La trasmissione continuerà ad andare in onda, secondo quanto annunciato dal conduttore. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla programmazione o sulle eventuali modifiche. La conferma deriva direttamente da Fiorello, che ha invece deciso di mantenere inalterato il progetto.

AGI - Il ritorno in radio de La Pennicanza è confermato per la prossima stagione. A blindare il futuro della trasmissione è lo stesso Rosario Fiorello, che smentisce le recenti indiscrezioni su una possibile chiusura. Lo showman ha rilasciato la dichiarazione all’ AGI a margine dell’evento "L'Universo femminile tra mito e diritto", svoltosi questo pomeriggio presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. Interpellato sul destino del programma, Fiorello ha risposto con netta chiarezza: "Ma chi l'ha detto che non è stato confermato? Quelle sono le mie boutade, lo dico apposta per creare un po' di scompiglio. Certo che torniamo". Un evento tra istituzioni e scuola. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Alla Pennicanza non si rinuncia. Fiorello rilancia il programma radio

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Biggio intervista Sal Da Vinci - La Pennicanza 03/03/2026

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