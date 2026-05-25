Fiorello ha dichiarato che il suo futuro in radio è nelle sue mani. La sua trasmissione, La Pennicanza, sta per concludersi e terminerà il 5 giugno. La penultima settimana dello show è iniziata, segnando l’ultimo periodo di trasmissione. La notizia è stata comunicata dallo stesso conduttore, che ha parlato della gestione del suo percorso radiofonico. La fine dello show è prevista per la prima settimana di giugno.

Siamo entrati nella penultima settimana de La Pennicanza che chiuderà i battenti il prossimo 5 giugno. Fiorello e Biggio hanno condotto la puntata di lunedì 25 maggio. In primo luogo, lo showman ci ha tenuto a rassicurare sul futuro della trasmissione e ha elogiato i numeri importati che sta facendo Rai Radio 2. Poi, ci sono stati grandi momenti come la chiamata di Amadeus e l’intervento di Sal Da Vinci-Fiorello direttamente dal Quirinale. Fiorello chiarisce sul futuro de La Pennicanza. La puntata si è aperta con un chiarimento s ul futuro della trasmissione a cura di Fiorello, dopo le battute degli ultimi giorni: “Settimana scorsa abbiamo fatto una boutade. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza chiarisce sul suo futuro in radio: “Tutto nelle nostre mani”

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Pio, Amedeo e Fiorello: la videochiamata - La Pennicanza 01/04/2026

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