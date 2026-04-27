Lunedì 27 aprile, Fiorello e Fabrizio Biggio sono tornati a condurre la puntata de La Pennicanza. Durante la trasmissione, Fiorello ha chiesto alla Rai di intervenire, definendo ciò che accade come un “crimine”. L’attore e conduttore ha rivolto un appello diretto all’azienda radiotelevisiva senza rivelare dettagli specifici sulle motivazioni o le conseguenze di questa richiesta. La puntata è andata in onda come di consueto, con i due protagonisti al centro dell’attenzione.

Fiorello e Fabrizio Biggio iniziano un’altra settimana conducendo la puntata de La Pennicanza di lunedì 27 aprile. E subito lanciano un appello alla Rai: “Salvate il Teatro delle Vittorie”. E non manca l’intervento di Al Bano (finto) che dà una lavata di capo al fidanzato di sua figlia, Jasmine Carrisi, il tiktoker Haitam. Fiorello, l’appello per il Teatro delle Vittorie. Fiorello ha lanciato quindi un appello a viale Mazzini: “ Vendere il Teatro delle Vittorie è un crimine contro la storia dello spettacolo – dice in una clip girata proprio all’esterno dello storico studio -. È un posto glorioso, il teatro di Pippo Baudo, di Mina, del vero varietà! Leggevo che Milly Carlucci dovrebbe traslocare in un nuovo studio a Saxa Rubra.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza si mobilita, l’appello alla Rai: “È un crimine”

Little Tony, il ricordo di Fiorello a La Pennicanza - La volta buona 10/02/2026

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