Alla Galleria 360 la mostra Languages of art

Da firenzetoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mostra collettiva: “Languages of Art”Inaugurazione: Venerdì 22 Maggio, ore 19:30 - 21:00Durata: 22 maggio – 27 giugno 2026Luogo: Galleria360, Via Borgo Ognissanti 77r, FirenzeIngresso: libero“Ogni opera d’arte è un atto di linguaggio: non traduce le parole, ma le precede, le sfida, le reinventa.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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