Giorgia condurrà per il terzo anno consecutivo il programma su Sky, mentre il cast della nuova stagione di X Factor è stato annunciato ufficialmente. Tra i concorrenti confermati c’è anche una new entry, Irama. Al tavolo dei giudici sono stati confermati Paola Iezzi, Jake LaFuria e Francesco Gabbani. La stagione partirà presto con questa formazione.

La nuova stagione di X Factor prende ufficialmente il via con l’annuncio ufficiale del cast, tra cui spicca la new entry Irama. Alla conduzione dello show Sky Original prodotto da Fremantle, per il terzo anno consecutivo, ci sarà Giorgia, mentre cambia la giuria: esce Achille Lauro, al suo posto entra appunto Irama, che si affianca ai veterani Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Il talent debutterà a settembre su Sky e in streaming su Now. Irama nuovo giudice di X Factor 2026. Da poco trentenne, Irama è uno degli hit maker più forti della scena musicale contemporanea. La sua musica fonde vari generi – dal pop all’urban, fino alle influenze cantautorali – e hit dopo hit ha conquistato un pubblico trasversale che oggi lo considera una delle voci più rappresentative e riconoscibili della scena italiana. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alla conduzione dello show di Sky, per il terzo anno consecutivo, ci sarà Giorgia. Confermati al tavolo Paola Iezzi, Jake LaFuria e Francesco Gabbani

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