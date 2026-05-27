Alla Cavallerizza le Liederiadi un nuovo ciclo di eventi tra lieder letteratura e musica da camera
Alla Cavallerizza di Udine si sono svolti i primi eventi di “Liederiadi”, una rassegna dedicata a lieder, letteratura e musica da camera. L'iniziativa, promossa dal Coro del Friuli Venezia Giulia, ha portato in città le atmosfere dei grandi Liederabend europei e della Hausmusik, la musica da salotto tra Otto e Novecento. La manifestazione si svolge nel nuovo hub culturale, coinvolgendo diversi artisti e musicisti.
Nel cuore del nuovo hub culturale della Cavallerizza di Udine nasce “Liederiadi”, nuova rassegna ideata dal Coro del Friuli Venezia Giulia che porterà in città il fascino dei grandi Liederabend europei e della tradizione della Hausmusik, la musica da salotto che tra Otto e Novecento animava le. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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