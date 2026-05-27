Alla Cavallerizza le Liederiadi un nuovo ciclo di eventi tra lieder letteratura e musica da camera

Notizia in breve

Alla Cavallerizza di Udine si sono svolti i primi eventi di “Liederiadi”, una rassegna dedicata a lieder, letteratura e musica da camera. L'iniziativa, promossa dal Coro del Friuli Venezia Giulia, ha portato in città le atmosfere dei grandi Liederabend europei e della Hausmusik, la musica da salotto tra Otto e Novecento. La manifestazione si svolge nel nuovo hub culturale, coinvolgendo diversi artisti e musicisti.