Alla Cavallerizza la grande musica si assapora a colazione | sono le domeniche del Coffee Bach

Ogni prima domenica del mese, la Cavallerizza, il nuovo spazio culturale nato nei locali rinnovati dell’ex Caserma Osoppo, ospita il ciclo di concerti Coffee Bach. Durante queste mattinate, il pubblico può ascoltare musica, interpretata in modo originale, mentre si gode una colazione. L’iniziativa si svolge in un ambiente che unisce aspetti creativi e sociali, offrendo un momento di incontro tra musica e vita quotidiana.

Ogni prima domenica del mese, il nuovo spazio culturale creativo della Cavallerizza – inaugurato nei giorni scorsi nei rinnovati ambienti dell’ex Caserma Osoppo di Udine – si trasforma in un luogo inedito di incontro tra musica e quotidianità con Coffee Bach, un ciclo di concerti che reinterpreta.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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