Alla Biblioteca Besurica si presenta il libro Volevamo solo ballare
Venerdì 29 maggio alle 17,30 alla Biblioteca Besurica si terrà la presentazione del libro “Volevamo solo ballare” di Elisa Malacalza. L'evento si svolge nel salone principale della biblioteca. La presentazione sarà aperta al pubblico e non sono previste altre attività collaterali. La biblioteca invita i partecipanti a rispettare le norme di sicurezza in vigore.
Venerdì 29 maggio, alle 17,30, alla biblioteca Besurica si terrà la presentazione del libro di Elisa Malacalza "Volevamo solo ballare. Memorie della strage di Vezimo. 21 agosto 1944". L’appuntamento fa parte del ciclo di incontri “Voci d’autore” promosso dall’Associazione Nuovi Viaggiatori e si. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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