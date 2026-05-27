Alla Biblioteca Besurica si presenta il libro Volevamo solo ballare

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio alle 17,30 alla Biblioteca Besurica si terrà la presentazione del libro “Volevamo solo ballare” di Elisa Malacalza. L'evento si svolge nel salone principale della biblioteca. La presentazione sarà aperta al pubblico e non sono previste altre attività collaterali. La biblioteca invita i partecipanti a rispettare le norme di sicurezza in vigore.