Giulia Quel rovescio all’incrocio alla biblioteca della Besurica la presentazione del libro di Thomas Trenchi

Venerdì 17 aprile alle ore 21 si terrà presso la biblioteca parrocchiale di San Vittore, situata in via Braille nel quartiere Besurica, la presentazione del libro “Giulia. Quel rovescio all’incrocio”. L’evento si svolge nella cornice della biblioteca della Besurica e vedrà la partecipazione dell’autore, Thomas Trenchi. L’incontro è aperto al pubblico e l’ingresso è gratuito.

Venerdì 17 aprile alle ore 21, nella biblioteca parrocchiale di San Vittore, con ingresso da via Braille nel quartiere Besurica, si terrà la presentazione del libro “Giulia. Quel rovescio all’incrocio”, edito da Officine Gutenberg e firmato dal giornalista Thomas Trenchi. L’iniziativa, promossa.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate “Giulia. Quel rovescio all'incrocio”, al Filodrammatici la presentazione del libro di Thomas TrenchiSabato 21 marzo alle ore 18 al Teatro Filodrammatici si terrà la presentazione del libro “Giulia. "Giulia. Quel rovescio all'incrocio", Thomas Trenchi presenta il suo libro al Liceo GioiaVenerdì 27 marzo alle 14,30 all'aula immersiva del Liceo Melchiorre Gioia di Piacenza si terrà la seconda presentazione del libro "Giulia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Quel rovescio all’incrocio: la storia di Giulia Gardani alla Canottieri Baldesio; Il libro, la storia di Giulia, tennista in carrozzina; Giulia, quel rovescio all'incrocio, presentato alla Baldesio il libro che racconta la storia di Giulia Gardani, tennista di Spinadesco, che dopo un terribile incidente stradale è tornata in campo; Il dolore e la rinascita: la vicenda di Giulia Gardani nel libro presentato alla Baldesio. Giulia. Quel rovescio all’incrocio, alla biblioteca della Besurica la presentazione del libro di Thomas TrenchiVenerdì 17 aprile alle ore 21, nella biblioteca parrocchiale di San Vittore, con ingresso da via Braille nel quartiere Besurica, si terrà la presentazione del libro Giulia. Quel rovescio all’incrocio ... ilpiacenza.it Quel rovescio all’incrocio: la storia di Giulia Gardani alla Canottieri BaldesioVenerdì 10 aprile, alle 18, la Società Canottieri Baldesio di Cremona (via del Porto 3) ospiterà la presentazione del ... cremonaoggi.it Il prossimo venerdì presentazione del libro scritto da Thomas Trenchi. Diversi gli ospiti per un dialogo a più voci sul tennis e i suoi valori Leggi tutto - facebook.com facebook