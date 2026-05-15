Alisson sempre più verso la Juve | si lavora per limare le richieste di Liverpool e giocatore Il punto sul futuro del brasiliano
Alisson è sempre più vicino alla Juventus, con i dirigenti che cercano di ridurre le richieste del Liverpool e di definire i dettagli del trasferimento. La società bianconera sta negoziando sul contratto triennale e sulle condizioni economiche, mentre il giocatore è considerato una priorità da parte dell’allenatore. La trattativa tra le due squadre prosegue senza annunci ufficiali, mentre il portiere brasiliano attende di conoscere l’esito delle discussioni. Nessuna decisione definitiva è stata ancora comunicata.
di Luca Fioretti Alisson resta la priorità assoluta di Spalletti, mentre la dirigenza della Juventus continua a lavorare sulle cifre del contratto triennale.? Le News di Juventus News 24 su Google Seguici su Google News per non perdere nessun aggiornamento sulla Juve. Seguici Ora Alisson è l’obiettivo numero una per difendere la porta della Juventus nella prossima stagione. Secondo le ultime news di calciomercato Juventus del Corriere dello Sport, il portiere brasiliano rappresenta la primissima scelta sia per il club che per Spalletti, desideroso di affidare i pali a un profilo di caratura mondiale. L’ ex estremo difensore della Roma ha espresso il chiaro desiderio di tornare in Italia, un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo per la riuscita dell’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Sullo stesso argomento
Alisson alla Juve: c’è il sì del giocatore, adesso bisogna accontentare i Reds. Le informazioni sull’asse Torino Liverpooldi Angelo CiarlettaAlisson alla Juve: c’è il sì del giocatore, adesso bisogna accontentare le richieste del Liverpool.
Leggi anche: Alisson Juve, il brasiliano è la grande suggestione per la porta. Le novità sul futuro dei pali bianconeri
Alisson #Santos si è preso il Napoli! Gol, personalità e un impatto devastante al Maradona: il brasiliano è diventato nel giro di pochi mesi uno dei simboli della squadra di Antonio Conte, conquistando tifosi e ambiente con prestazioni sempre più decisive. C facebook
#Alisson sempre più intrigato Sullo sfondo ci sono due alternative x.com
Napoli, Alisson Santos e Hojlund le due facce dell'attaccoIl brasiliano convince sempre di più e comincia a trovare un bel feeling con il gol, mentre il danese appare stanco e troppo spesso spalle alla porta. Ma i veri flop sono Lukaku e Giovane, ancora a se ... msn.com
Le parole di Spalletti dopo la partita: La posizione in classifica fa ovviamente la differenza. Per salire il più in alto possibile, devi vincere le partite. È ciò che ti permette di consolidare la tua posizione e muoverti verso il prossimo obiettivo. A livelli altissimi, tutto s reddit
Conte verso la conferma del Napoli visto con la CremoneseForzAzzurri.net - Conte verso la conferma del Napoli visto con la Cremonese Il Napoli va verso la sfida contro il Como con un’idea sempre più precisa. Antonio Conte sembra ... forzazzurri.net