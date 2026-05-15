Alisson sempre più verso la Juve | si lavora per limare le richieste di Liverpool e giocatore Il punto sul futuro del brasiliano

Alisson è sempre più vicino alla Juventus, con i dirigenti che cercano di ridurre le richieste del Liverpool e di definire i dettagli del trasferimento. La società bianconera sta negoziando sul contratto triennale e sulle condizioni economiche, mentre il giocatore è considerato una priorità da parte dell’allenatore. La trattativa tra le due squadre prosegue senza annunci ufficiali, mentre il portiere brasiliano attende di conoscere l’esito delle discussioni. Nessuna decisione definitiva è stata ancora comunicata.

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