Alisson sempre più verso la Juve | si lavora per limare le richieste di Liverpool e giocatore Il punto sul futuro del brasiliano

Da juventusnews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alisson è sempre più vicino alla Juventus, con i dirigenti che cercano di ridurre le richieste del Liverpool e di definire i dettagli del trasferimento. La società bianconera sta negoziando sul contratto triennale e sulle condizioni economiche, mentre il giocatore è considerato una priorità da parte dell’allenatore. La trattativa tra le due squadre prosegue senza annunci ufficiali, mentre il portiere brasiliano attende di conoscere l’esito delle discussioni. Nessuna decisione definitiva è stata ancora comunicata.

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di Luca Fioretti Alisson resta la priorità assoluta di Spalletti, mentre la dirigenza della Juventus continua a lavorare sulle cifre del contratto triennale.? Le News di Juventus News 24 su Google Seguici su Google News per non perdere nessun aggiornamento sulla Juve. Seguici Ora Alisson  è l’obiettivo numero una per difendere la porta della  Juventus  nella prossima stagione. Secondo le ultime news di calciomercato Juventus del  Corriere dello Sport, il portiere brasiliano rappresenta la  primissima scelta  sia per il club che per Spalletti, desideroso di affidare i pali a un profilo di  caratura mondiale. L’ ex estremo difensore della Roma ha espresso il chiaro desiderio di tornare in Italia, un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo per la riuscita dell’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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