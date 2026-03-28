Ginnastica ritmica Sofia Raffaeli sul podio virtuale in Coppa del Mondo!

È iniziata la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica e Sofia Raffaeli si è posizionata al primo posto nel podio virtuale dopo la prima giornata di gare. La competizione si svolge con le atlete che eseguono le loro routine davanti a una giuria composta da giudici internazionali. La piazza ottenuta rappresenta un risultato positivo per la ginnastica italiana in questa fase della manifestazione.

Ha preso il via la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica: grande prova per Sofia Raffaeli, che a podio virtuale dopo la prima giornata È un grande sabato per la ginnastica. Oltre al Trofeo Città di Jesolo, che avete potuto seguire in diretta su Sportface Tv e continuerà anche nella giornata di domani, si è disputata anche la prima giornata di Coppa del Mondo 2026. Per quanto riguarda l’Italia, è da sottolineare la grande prova di Sofia Raffaeli, che è riuscita a piazzarsi in terza posizione a metà del concorso generale individuale. Il bronzo a cinque cerchi è riuscito ad arrivare a 57.700 dopo i primi due esercizi: prestazione meravigliosa al nastro con 28. 🔗 Leggi su Sportface.it

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