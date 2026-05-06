Cinque medaglie per l’Alga Atletica Arezzo ai Campionati di Società Allievi

L’Alga Atletica Arezzo ha conquistato cinque medaglie durante la fase regionale dei Campionati di Società per la categoria Allievi. La competizione si è svolta nelle ultime settimane e ha visto gli atleti della squadra prendere parte alle diverse discipline in programma. I risultati ottenuti testimoniano l’impegno della squadra e i progressi maturati nel corso della stagione. La manifestazione si è conclusa con il ritiro di diversi riconoscimenti per i partecipanti.

Cinque medaglie per l’Alga Atletica Arezzo nella fase regionale dei Campionati di Società della categoria Allievi. La manifestazione ha riunito i migliori atleti del biennio 2009-2010 di tutta la Toscana che, nelle piste di Campi Bisenzio, hanno vissuto un’occasione di confronto nelle diverse.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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