Cinque medaglie per l’Alga Atletica Arezzo ai Campionati di Società Allievi
L’Alga Atletica Arezzo ha conquistato cinque medaglie durante la fase regionale dei Campionati di Società per la categoria Allievi. La competizione si è svolta nelle ultime settimane e ha visto gli atleti della squadra prendere parte alle diverse discipline in programma. I risultati ottenuti testimoniano l’impegno della squadra e i progressi maturati nel corso della stagione. La manifestazione si è conclusa con il ritiro di diversi riconoscimenti per i partecipanti.
Cinque medaglie per l’Alga Atletica Arezzo nella fase regionale dei Campionati di Società della categoria Allievi. La manifestazione ha riunito i migliori atleti del biennio 2009-2010 di tutta la Toscana che, nelle piste di Campi Bisenzio, hanno vissuto un’occasione di confronto nelle diverse.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie correlate
Alga Atletica Arezzo: positivo debutto ai Campionati di Società dei CadettiMattia Falciani del 2012, al primo anno in categoria, ha trionfato nel salto triplo con 12.
Cinque medaglie e sei record personali per i Cadetti dell’Alga Atletica ArezzoArezzo, 20 aprile 2026 – Cinque medaglie e sei record personali per i Cadetti dell’Alga Atletica Arezzo.
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Cinque medaglie per l’Alga Atletica Arezzo ai Campionati di Società Allievi; Un oro e un bronzo per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting della Liberazione; Un oro e un bronzo per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting della Liberazione; Pallamano | Toscana e Umbria uniscono le forze per i nuovi talenti.
Cinque medaglie e sei record personali per i Cadetti dell’Alga Atletica ArezzoArezzo, 20 aprile 2026 – Cinque medaglie e sei record personali per i Cadetti dell’Alga Atletica Arezzo. Le atlete e gli atleti nati nel biennio 2011-2012 hanno gareggiato a Firenze nella seconda ... lanazione.it
Un oro e un bronzo per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting della LiberazioneArezzo, 27 aprile 2026 – Un oro e un bronzo per l’A lga Atletica Arezzo al Meeting della Liberazione di Siena. La tradizionale manifestazione nazionale del 25 aprile è tornata ad aggregare atleti e at ... lanazione.it
Alga Atletica Arezzo. NEU SONG. · are you ready. Vibes dai CDS Cadetti | Firenze, 18 Aprile Faster. Higher. Stronger. . . . #cds #AtleticaLeggera #Firenze #viral #track - facebook.com facebook