Alga Atletica Arezzo protagonista ai Campionati di Società Allievi | conquistate cinque medaglie

L’Alga Atletica Arezzo ha preso parte ai Campionati di Società Allievi ottenendo un totale di cinque medaglie. La squadra ha portato a casa diversi risultati positivi, confermando la sua presenza in questa competizione. La partecipazione si è svolta nel rispetto del calendario ufficiale e ha coinvolto numerosi atleti. La manifestazione si è svolta in diverse discipline, con i giovani atleti impegnati in varie prove.

AREZZO – Cinque medaglie e tante conferme per l’Alga Atletica Arezzo ai Campionati di Società Allievi. La fase regionale della manifestazione, andata in scena a Campi Bisenzio e dedicata ai migliori atleti toscani del biennio 2009-2010, ha visto il gruppo aretino mettersi in evidenza con tre ori e due bronzi nelle diverse specialità di salti, velocità e mezzofondo. Grande protagonista è stata Gemma Fabbriciani che, dopo il sesto posto ai recenti Campionati Italiani Indoor nel salto triplo, ha confermato il proprio valore anche a livello regionale. L’atleta dell’Alga Atletica Arezzo ha conquistato la medaglia d’oro nel triplo con la misura di 11.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Alga Atletica Arezzo protagonista ai Campionati di Società Allievi: conquistate cinque medaglie Notizie correlate Cinque medaglie per l’Alga Atletica Arezzo ai Campionati di Società AllieviCinque medaglie per l’Alga Atletica Arezzo nella fase regionale dei Campionati di Società della categoria Allievi. Alga Atletica Arezzo: positivo debutto ai Campionati di Società dei CadettiMattia Falciani del 2012, al primo anno in categoria, ha trionfato nel salto triplo con 12. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Atletica | record e successi per la Track&Field M2 tra Roma e Isernia. Alga Atletica Arezzo: positivo debutto ai Campionati di Società dei CadettiArezzo, 31marzo 2026 – Positivo debutto per l’Alga Atletica Arezzo nei Campionati di Società dei Cadetti. La manifestazione regionale riservata ai nati nel biennio 2011-2012 ha preso il via con la ... lanazione.it Un oro e un bronzo per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting della LiberazioneArezzo, 27 aprile 2026 – Un oro e un bronzo per l’A lga Atletica Arezzo al Meeting della Liberazione di Siena. La tradizionale manifestazione nazionale del 25 aprile è tornata ad aggregare atleti e at ... lanazione.it