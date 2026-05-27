Alfa Romeo rilancia tra sportività e innovazione

Alfa Romeo ha annunciato un piano di rilancio che combina sportività e innovazione. La strategia prevede nuovi modelli e investimenti in tecnologie avanzate, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul mercato. La casa automobilistica intende continuare a sviluppare veicoli che uniscono prestazioni e design, mantenendo la propria identità storica. Nessuna data specifica o dettagli sui modelli è stato comunicato nel comunicato.

(Adnkronos) – Alfa Romeo guarda al futuro mantenendo salda la propria identità. Attraverso una dichiarazione ufficiale diffusa da Stellantis, il marchio italiano ha chiarito la propria strategia industriale dopo quanto emerso durante lo Stellantis Investor Day 2026, ribadendo la volontà di continuare a sviluppare vetture fedeli alla tradizione sportiva del Biscione. L’attuale gamma continuerà a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Alfa Romeo 164 2.0 Twin Spark 1987 Scala: 1/18 Laudoracing-Models LM183

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