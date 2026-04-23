In Basilicata, dal 26 aprile, prende il via il progetto “Le strade delle contraddizioni”, che si svolge tra Montalbano Jonico e Montemurro. La manifestazione celebra Nicola Romeo, figura storica legata al marchio Alfa Romeo, attraverso iniziative che uniscono motori e cultura. La regione ospita eventi e mostre per rendere omaggio alla figura e alla storia legata alla casa automobilistica.

? Cosa sapere La Basilicata ospita il progetto Le strade delle contraddizioni tra Montalbano Jonico e Montemurro dal 26 aprile.. L'iniziativa celebra i 150 anni di Nicola Romeo unendo memoria industriale e sostenibilità nei borghi lucani.. Questa mattina, nella Sala 3 del Consiglio Regionale a Potenza, è stato dato il via ufficiale al progetto Le strade delle contraddizioni: sensi, radici e passioni, un percorso che dal 26 al 28 aprile porterà l’eredità di Nicola Romeo tra Montalbano Jonico e Montemurro. L’iniziativa celebra i 150 anni dalla nascita del fondatore dell’Alfa Romeo, trasformando un anniversario industriale in un evento che attraversa i territori lucani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alfa Romeo: la Basilicata celebra Nicola Romeo tra motori e cultura

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