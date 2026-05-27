alexia putellas lascia il barcellona dopo 14 anni

Alexia Putellas ha annunciato il suo addio al Barcellona dopo 14 anni. La giocatrice, considerata una delle più talentuose del calcio femminile, ha conquistato numerosi titoli e riconoscimenti nel corso della sua carriera. Non sono stati comunicati dettagli sulla sua prossima squadra o sul suo futuro professionale. La sua partenza segna la fine di un lungo e importante percorso con il club catalano.

Dove giocherà la fuoriclasse spagnola fine di un’era Dove giocherà la fuoriclasse spagnola fine di un’era Numeri straordinari accompagnano il congedo della leggendaria capitana. Mettendo a referto 507 presenze ufficiali, si è piazzata al secondo posto nella classifica all-time del club, ad appena nove lunghezze dal record di Melanie Serrano (516). Le sue doti offensive l’hanno resa la miglior marcatrice assoluta della storia catalana con ben 232 reti. Il palmarès di squadra è a dir poco spaventoso, vantando un totale di 38 trofei: tra questi spiccano 4 Champions League, 10 titoli di Liga, 10 Coppe della Regina e 6 Supercoppe spagnole. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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