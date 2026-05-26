Alexia Putellas ha annunciato il suo addio al Barcellona dopo 14 anni. La giocatrice spagnola non ha comunicato ancora la sua prossima destinazione. La sua partenza segna la fine di un lungo periodo trascorso nel club catalano. Non sono stati forniti dettagli sul suo futuro professionale. La decisione è stata comunicata ufficialmente, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli riguardo alle motivazioni o alle tappe successive.

. La storia d’amore sportiva tra Alexia Putellas e il club della sua vita è ufficialmente giunta ai titoli di coda. Dopo ben 14 anni caratterizzati da un talento purissimo e un’assoluta resilienza, la fuoriclasse spagnola è pronta a dire addio. Arrivata nel 2012 dal Levante quando era appena diciottenne, la centrocampista è cresciuta di pari passo con la squadra, trasformandosi rapidamente in un’autentica icona del Barça Women e in un modello d’ispirazione per lo sviluppo del calcio femminile a livello globale. L’emozionante e meritato tributo per onorare la sua eredità si terrà in un evento ufficiale mercoledì alle 11:00, nella prestigiosa cornice dello Spotify Camp Nou. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - È la fine di un’era: Alexia Putellas lascia il Barcellona dopo 14 anni. Dove giocherà la fuoriclasse spagnola

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