Carvajal lascia il Real Madrid dopo 14 anni | ufficiale l’addio a parametro zero! Il comunicato

Dopo 14 anni di militanza, il difensore lascia il club senza indennizzo. La società ha confermato la fine del contratto e il calciatore si prepara a cercare nuove opportunità. La sua partenza è stata annunciata ufficialmente tramite un comunicato, senza dettagli sui termini dell’accordo. La decisione segna la conclusione di un lungo percorso nel club, che ha visto il giocatore contribuire a numerosi successi nel corso degli anni. Ora si attende di conoscere le prossime tappe della sua carriera.

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