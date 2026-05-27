Un giovane è deceduto in scooter durante il suo primo giro, poco dopo averlo ricevuto in regalo. Il padre ha dichiarato di non conoscere le cause dell’incidente e ha espresso il desiderio che le indagini chiariscano cosa sia successo. L’incidente è avvenuto nella zona di Carmignano di Brenta, in provincia di Padova. La polizia sta conducendo accertamenti per ricostruire l’accaduto. La famiglia aspetta notizie sulle cause della morte del ragazzo.

CARMIGNANO DI BRENTA (PADOVA) - «Non sappiamo che cosa sia successo, spero che le indagini possano chiarire com'è morto mio figlio. Per noi è inspiegabile». Le parole sono di Angelo Luciano Miotti, papà di Alex Miotti, 51 anni, che ha perso la vita verso la mezzanotte tra il 25 e 26 maggio, a bordo do uno scooter di grandi dimensioni mentre percorreva via Camazzole, Strada Provinciale 16, nell'omonima frazione di Carmignano di Brenta. Stava ritornando a casa, a Tezze sul Brenta (Vicenza), dove abitava e svolgeva l'attività di vendita auto assieme al padre. La società si chiama Autocar. Lascia un figlio di 12 anni ed una figlia di 8. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Alex Miotti muore in scooter, il papà: «Appena regalato, era il primo giro. Vogliamo sapere cos'è successo»

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