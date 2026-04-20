Donnarumma papera in City-Arsenal e gol regalato | cos’è successo – Il video

Da seriea24.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita di Premier League tra Manchester City e Arsenal, il portiere ha commesso un errore evidente. In particolare, ha lasciato andare un tiro rendendosi protagonista di una papera, che ha portato a un gol regalato alla squadra avversaria. Il fatto è stato immortalato in un video diffuso online, che ha mostrato nel dettaglio l’episodio. La partita si è svolta domenica 19 aprile.

(Adnkronos) – Papera clamorosa di Gianluigi Donnarumma. Oggi, domenica 19 aprile, il portiere del Manchester City è stato protagonista di un brutto errore nella partita di Premier League contro l’Arsenal. L’harakiri dell’estermo difensore però non decide lo scontro diretto tra le due squadre: il City alla fine vince 2-1. Il disastro di Donnarumma si materializza al 18?, poco dopo il vantaggio dei Citizens firmato Cherky. Al 18?, il capitano della Nazionale italiana si attarda col pallone tra i piedi, sbaglia clamorosamente il rinvio e permette all’Arsenal di realizzare il gol del pari con Havertz, che va a segno facendo ‘muro’.   Un brutto...🔗 Leggi su Seriea24.it

Notizie correlate

Leggi anche: Donnarumma, erroraccio in City-Arsenal che può decidere la Premier: cos’è successo – Il video

Manchester City-Arsenal 2-1: gol e highlights, la papera di Donnarumma non ferma GuardiolaManchester City-Arsenal 2-1: gol e highlights del big match che riapre definitivamente la Premier League.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Donnarumma, papera in Manchester City-Arsenal: cosa è successo nel big match di Premier League. Poi Haaland lo salva; Manchester City-Arsenal 2-1: gol e highlights, la papera di Donnarumma non ferma Guardiola; VIDEO. Donnarumma, dopo la papera un 'doppio' miracolo; Donnarumma come Radu: la clamorosa papera di Gigio che rischiava di decidere la Premier.

city arsenal donnarumma papera in cityPapera clamorosa di Donnarumma in City-Arsenal: errore choc, poi Haaland firma il 2-1Un errore pesante, di quelli che restano impressi. Durante Manchester City-Arsenal, Gianluigi Donnarumma è finito al centro delle critiche per una papera ... affaritaliani.it

city arsenal donnarumma papera in cityDonnarumma, il video dell'errore in Manchester City-ArsenalNel VIDEO l'errore clamoroso di Gigio Donnarumma nella super sfida fra Manchester City e Arsenal. Un minuto dopo il fantastico gol di Cherki che aveva portato avanti la squadra di Guardiola il portier ... sport.sky.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.