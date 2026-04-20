Donnarumma papera in City-Arsenal e gol regalato | cos’è successo – Il video

Durante la partita di Premier League tra Manchester City e Arsenal, il portiere ha commesso un errore evidente. In particolare, ha lasciato andare un tiro rendendosi protagonista di una papera, che ha portato a un gol regalato alla squadra avversaria. Il fatto è stato immortalato in un video diffuso online, che ha mostrato nel dettaglio l’episodio. La partita si è svolta domenica 19 aprile.

(Adnkronos) – Papera clamorosa di Gianluigi Donnarumma. Oggi, domenica 19 aprile, il portiere del Manchester City è stato protagonista di un brutto errore nella partita di Premier League contro l’Arsenal. L’harakiri dell’estermo difensore però non decide lo scontro diretto tra le due squadre: il City alla fine vince 2-1. Il disastro di Donnarumma si materializza al 18?, poco dopo il vantaggio dei Citizens firmato Cherky. Al 18?, il capitano della Nazionale italiana si attarda col pallone tra i piedi, sbaglia clamorosamente il rinvio e permette all’Arsenal di realizzare il gol del pari con Havertz, che va a segno facendo ‘muro’. Un brutto...🔗 Leggi su Seriea24.it Notizie correlate Leggi anche: Donnarumma, erroraccio in City-Arsenal che può decidere la Premier: cos’è successo – Il video Manchester City-Arsenal 2-1: gol e highlights, la papera di Donnarumma non ferma GuardiolaManchester City-Arsenal 2-1: gol e highlights del big match che riapre definitivamente la Premier League. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Donnarumma, papera in Manchester City-Arsenal: cosa è successo nel big match di Premier League. Poi Haaland lo salva; Manchester City-Arsenal 2-1: gol e highlights, la papera di Donnarumma non ferma Guardiola; VIDEO. Donnarumma, dopo la papera un 'doppio' miracolo; Donnarumma come Radu: la clamorosa papera di Gigio che rischiava di decidere la Premier. Papera clamorosa di Donnarumma in City-Arsenal: errore choc, poi Haaland firma il 2-1Un errore pesante, di quelli che restano impressi. Durante Manchester City-Arsenal, Gianluigi Donnarumma è finito al centro delle critiche per una papera ... affaritaliani.it Donnarumma, il video dell'errore in Manchester City-ArsenalNel VIDEO l'errore clamoroso di Gigio Donnarumma nella super sfida fra Manchester City e Arsenal. Un minuto dopo il fantastico gol di Cherki che aveva portato avanti la squadra di Guardiola il portier ... sport.sky.it L'Arsenal sta di nuovo subendo la rimonta del Manchester City, che in questo momento della stagione diventa spesso infallibile - facebook.com facebook L’analisi di City-Arsenal e della corsa al titolo in Premier League nel nostro podcast sul calcio inglese @pavanti @scantalupi @plg_Giants x.com