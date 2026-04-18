Adam di 2 anni muore dopo l' intervento al braccio mamma e papà | Arrivato in ospedale ridendo e giocando poi cos' è successo?

Un bambino di due anni è deceduto dopo un intervento al braccio svolto in ospedale. La famiglia riferisce che il bambino era arrivato in ospedale sorridente e giocando, senza apparenti problemi. L’intervento, che doveva essere di routine, riguardava una correzione di un problema congenito al braccio. Dopo l’operazione, il bambino ha accusato complicazioni che hanno portato alla sua morte. La vicenda è sotto inchiesta.

ROVIGO - Doveva essere un intervento relativamente semplice, una correzione a un problema al braccio che Adam aveva fin dalla nascita. Un’operazione già tentata in Egitto quando aveva pochi mesi e non riuscita come previsto. Per questo i genitori, trasferitisi prima a Milano e poi a Parma, avevano deciso di affidarsi alla sanità italiana. Lunedì mattina le visite preoperatorie e martedì alle 8 l’ingresso in sala operatoria all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. Poche ore dopo, il trasferimento d’urgenza a Padova, quindi la morte. Il bambino, Adam Mohamed Abdelmoeti Ibrahim Seddik, due anni, è deceduto dopo un arresto cardiaco sopraggiunto durante l’intervento chirurgico.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Adam di 2 anni muore dopo l'intervento al braccio, mamma e papà: «Arrivato in ospedale ridendo e giocando, poi cos'è successo?» Notizie correlate Leggi anche: Graziella muore a 43 anni dopo un intervento in ospedale: era incinta di due gemelli Schiacciato sotto una lastra. Muore in ospedale un ingegnere di 57 anni . Ferito al braccio il collegaUna giornata di lavoro appena iniziata e immediatamente la tragedia: investito e travolto da una pesante lastra d’acciaio, muore un ingegnere 57enne. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Problemi durante un'operazione di routine a Rovigo, bimbo di due anni e mezzo muore in ambulanza per Padova. La famiglia presenta un esposto, l'ospedale: Inchiesta in corso; Adam LAMBERT - Atleta Olimpico/a Snowboard | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Rovigo, bambino muore a 2 anni per un intervento al braccio. Arresto cardiaco; Bimbo di 2 anni morto durante il trasporto in ambulanza da Rovigo a Padova dopo l'operazione, aperta inchiesta. Bimbo di 2 anni morto durante il trasporto in ambulanza da Rovigo a Padova dopo l'operazione, aperta inchiestaEsposto dei genitori e indagine interna per il caso del bimbo di due anni morto in seguito a un'operazione di routine durante il trasferimento in ambulanza ... virgilio.it Bimbo di 2 anni muore dopo un’operazione al braccio: il peggioramento in sala operatoria, l'arresto cardiaco in ambulanza. Aperta un’inchiestaUn’operazione al braccio classificata come di routine si è trasformata in una tragedia: un bimbo di 2 anni e mezzo è morto dopo un arresto cardiaco avvenuto ... leggo.it Rovigo, il piccolo Adam abitava con la famiglia in provincia di Parma: l'intervento programmato avrebbe dovuto risolvere un problema al braccio. In ambulanza è andato in arresto cardiaco ed è morto - facebook.com facebook Alle 21:10 “Caccia all’agente Freegard” di Adam Patterson, Declan Lawn con James Norton, Gemma Arterton | Robert Freegard, finto agente segreto dell'MI5, seduce l'avvocatessa Alice Archer con l'intenzione di aggiungerla al suo numeroso elenco di vittime. x.com