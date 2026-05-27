Alex Miotti morto in scooter a Padova il padre | Glielo avevano regalato domenica Per noi è inspiegabile

Un uomo di 52 anni è morto in un incidente in scooter lungo una strada provinciale nel territorio di Carmignano di Brenta, in provincia di Padova. L’incidente è avvenuto su un tratto rettilineo. La famiglia ha riferito che lo scooter gli era stato regalato domenica. Il padre ha dichiarato che l’evento rimane inspiegabile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare.

Il 52enne Alex Miotti è morto in un tratto rettilineo della strada provinciale 16, nel territorio di Carmignano di Brenta, in provincia di Padova. “Non sappiamo che cosa sia successo, spero che le indagini possano chiarire com'è morto mio figlio. Per noi è inspiegabile”, ha raccontato il padre. “Quella moto - aggiunge - gliela avevano regalata proprio domenica scorsa, era una moto vecchia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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52ENNE DI TEZZE SUL BRENTA SI SCHIANTA CONTRO IL GUARD RAIL E MUORE | 26/05/2026

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