Rocco Casalino | Ho una coppia aperta con il mio compagno Alejando Sono stato con più di mille uomini

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rocco Casalino, ex portavoce del governo Conte, e il suo compagno Alejandro Martinez hanno partecipato a un'intervista doppia a Le Iene. Durante l'incontro, Casalino ha dichiarato di avere una relazione aperta con Martinez e di aver avuto rapporti con più di mille uomini. Entrambi hanno condiviso dettagli della loro vita privata, senza aggiungere ulteriori commenti o motivazioni. La conversazione si è concentrata sulla loro relazione e sulle scelte personali, senza approfondire aspetti legali o giudiziari.

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L'ex portavoce del governo Conte e il suo partner Alejandro Martinez si sono confessati in un'intervista doppia a Le Iene. Dal sesso alla gelosia, fino al nodo della maternità surrogata: "Vorrei un figlio con il suo codice genetico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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