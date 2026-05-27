alessio tacchinardi a manfredonia

Notizia in breve

Alessio Tacchinardi è arrivato a Manfredonia. La notizia è stata confermata da Radio Manfredonia Centro, senza ulteriori dettagli su motivazioni o incontri programmati. Nessuna comunicazione ufficiale ha specificato il motivo della visita o le attività previste durante la permanenza. La presenza dell’ex calciatore è stata annunciata senza indicazioni su eventuali eventi pubblici o incontri con il pubblico. La notizia si diffonde attraverso le fonti locali senza commenti ufficiali.