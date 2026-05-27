Alessio Tacchinardi a Manfredonia
Alessio Tacchinardi è arrivato a Manfredonia. La notizia è stata confermata da Radio Manfredonia Centro, senza ulteriori dettagli su motivazioni o incontri programmati. Nessuna comunicazione ufficiale ha specificato il motivo della visita o le attività previste durante la permanenza. La presenza dell’ex calciatore è stata annunciata senza indicazioni su eventuali eventi pubblici o incontri con il pubblico. La notizia si diffonde attraverso le fonti locali senza commenti ufficiali.
Una giornata all’insegna dello sport, del divertimento, della passione e della solidarietà, tra racconti, foto, autografi e momenti da vivere insieme. ✨ Nel corso dell’evento sarà possibile incontrare Alessio Tacchinardi, scattare foto ricordo e ricevere autografi. 🍽️ A seguire, cena esclusiva presso Tenuta Santa Lucia con la partecipazione speciale di Alessio Tacchinardi. 🎟️ Ticket disponibili presso:📍 New Bar Europa – Via Tribuna📍 Mamma Gaetana – Via Barletta📍 Bar Funki – Via G. Vittorio . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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