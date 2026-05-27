Alessio Tacchinardi a Manfredonia

Da ilsipontino.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alessio Tacchinardi è arrivato a Manfredonia. La notizia è stata confermata da Radio Manfredonia Centro, senza ulteriori dettagli su motivazioni o incontri programmati. Nessuna comunicazione ufficiale ha specificato il motivo della visita o le attività previste durante la permanenza. La presenza dell’ex calciatore è stata annunciata senza indicazioni su eventuali eventi pubblici o incontri con il pubblico. La notizia si diffonde attraverso le fonti locali senza commenti ufficiali.

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