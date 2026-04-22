Manfredonia grande evento bianconero il 18 giugno | il Juventus Official Club annuncia Alessio Tacchinardi

Il 18 giugno a Manfredonia si terrà l’evento “Solidarietà e Campioni”, promosso dal Juventus Official Club. Durante l’evento sarà presentato ufficialmente Alessio Tacchinardi, ex calciatore del club. L’iniziativa si svolgerà in una location locale e coinvolgerà i tifosi e la comunità della zona. La manifestazione è stata annunciata dal gruppo ufficiale del club bianconero.

Il Juventus Official Club Manfredonia annuncia ufficialmente l’organizzazione dell’evento “Solidarietà e Campioni”, in programma il prossimo 18 giugno a Manfredonia. Protagonista della giornata sarà Alessio Tacchinardi, storico centrocampista della Juventus e figura simbolo del club tra gli anni Novanta e Duemila,. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, grande evento bianconero il 18 giugno: il Juventus Official Club annuncia Alessio Tacchinardi Notizie correlate Juventus Official Fan Club Manfredonia, eletto il nuovo presidente Alessandro CarnevaleContestualmente è stato definito il nuovo organigramma direttivo che affiancherà il Presidente nella gestione delle attività associative e nella... Openda Juve, futuro deciso per il giocatore belga: ecco cosa accadrà a giugno fra lui e il club bianconero. Le ultimissimedi Redazione JuventusNews24Openda Juve, il futuro del giocatore è praticamente segnato. Contenuti di approfondimento JOFC Day 2025: due giornate indimenticabili per la famiglia bianconeraUn weekend di emozioni, condivisione e passione bianconera: questo è stato il JOFC Day 2025, l’evento esclusivo che ha riunito i rappresentanti degli Juventus Official Fan Club di tutto il mondo nella ... tuttosport.com Juventus Official Fan Club, continua la crescita: i datiTORINO - La famiglia bianconera si allarga sempre di più. I numeri della stagione 2024/25 confermano una crescita costante dei Juventus Official Fan Club (JOFC), testimoniando una passione che non ... tuttosport.com