Il stadio Menti si appresta a ospitare l’ultima partita in casa della stagione regolare, con il Vicenza che affronta la Pergolettese. La gara si svolge in un momento di cambiamenti significativi nel gruppo di giocatori, con diverse modifiche alla formazione rispetto alle partite precedenti. La sfida rappresenta l’ultimo impegno davanti ai propri tifosi prima della conclusione del campionato.

Il Menti si prepara a ospitare l’ultima sfida casalinga della stagione regolare, dove il Vicenza affronta la Pergolettese in un contesto di roster profondamente modificati. La sfida odierna vede i biancorossi gestire diverse assenze per via di infortuni e provvedimenti disciplinari, mentre gli ospiti arrivano con una rosa estremamente ridotta a causa di squalifiche e problemi fisici. Gestione tecnica e rotazioni tattiche nel segno di Gallo. Le scelte di Gallo per l’undici iniziale non stravolgono il modulo abituale, ma puntano su nuovi interpreti per compensare le mancanze in campo. L’assenza di Costa, dovuto a una squalifica, spinge verso variazioni difensive, con la possibilità che Massolo prenda posto tra i pali e Vescovi presidi la linea arretrata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicenza-Pergolettese: Gallo e Tacchinardi sfidano l’emergenza

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