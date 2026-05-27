Un’azienda di biscotti ha creato un prodotto speciale in collaborazione con un marchio di cappelli di lusso, destinato a raccogliere fondi per la ricerca scientifica. La vendita di questi biscotti solidali contribuirà a finanziare progetti di studio e innovazione nel settore medico. La donazione permetterà di sostenere specifici programmi di ricerca, senza dettagli sui nomi degli enti coinvolti.

? Domande chiave Come può un biscotto finanziare i nuovi percorsi di cura?. Quali progetti scientifici del Dairi verranno sostenuti con la donazione?. Chi sono i negozianti che hanno aderito all'iniziativa solidale?. Cosa accadrà al ricavato raccolto giovedì presso il presidio Borsalino?.? In Breve Evento previsto giovedì 28 maggio alle ore 17:00 presso il presidio Borsalino.. Donazione minima di 10 euro per accedere ai prodotti dei negozianti locali.. Ricavato destinato ai progetti del CeRProS diretto dalla dottoressa Tatiana Bolgeo.. Precedente raccolta ad Acqui Terme ha generato 16 mila euro per la fibrosi.. Giovedì 28 maggio alle ore 17:00, il presidio riabilitativo Borsalino dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria ospiterà il Cookies Day per sostenere la ricerca sanitaria attraverso Solidal. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alessandria, biscotti solidali al Borsalino per finanziare la ricerca

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