La Fondazione Telethon scende in piazza per la ricerca con i biscotti solidali

A maggio, la Fondazione Telethon torna a promuovere la sua campagna di solidarietà con i biscotti solidali, un'iniziativa che coinvolge volontari nelle piazze per sensibilizzare sull'importanza della ricerca scientifica. I biscotti, realizzati con un cuore di cioccolato, sono venduti per sostenere le attività della fondazione. La campagna coincide con la Festa della mamma, momento in cui l'attenzione si concentra anche sulla solidarietà e il sostegno alle persone con malattie genetiche.

Un delizioso cuore di biscotto per trasmettere speranza e sensibilizzare sulla ricerca. Ritorna puntuale, con l'avvio di maggio e con l'avvicinarsi di una ricorrenza sentita come quella della ‘Festa della mamma’, la campagna di primavera della fondazione Telethon, i cui volontari saranno nelle.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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