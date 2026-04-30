Un click per la ricerca shooting fotografici solidali a sostegno della ricerca sul cancro

Un evento fotografico solidale si svolge in collaborazione tra una fondazione dedicata alla ricerca sul cancro e uno studio di fotografia e design di Ancona. L’iniziativa, intitolata “Un click per la ricerca”, prevede sessioni fotografiche a favore di progetti di studio e cura contro il cancro. La collaborazione mira a sensibilizzare il pubblico e raccogliere fondi attraverso il coinvolgimento diretto dei partecipanti.

Un Click per la Ricerca è un’iniziativa solidale di Fondazione AIRC per la Ricerca sul cancro in collaborazione con Insolito Lab, studio di fotografia e design di Ancona. L’evento si svolgerà nei weekend 16–17 e 23–24 maggio 2026 ad Ancona, con l’obiettivo di unire creatività, divertimento e.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Padel e solidarietà, torneo benefico a sostegno della ricerca sul cancroIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Sport e solidarietà si incontrano ad Agrigento in occasione di un torneo... Giornata contro il cancro infantile, raccolta fondi a sostegno della ricercaDa giovedì 12 a domenica 15 febbraio i volontari del Comitato Chianelli saranno negli ospedali, nei punti vendita Gala, nei mercati di campagna amica... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Un Click per la Ricerca promosso da Fondazione Airc – VIDEO; Un click per la ricerca, shooting fotografici solidali a sostegno della ricerca sul cancro; Google AI Overview sbaglia il 10% delle risposte, perché succede; SIUF - La formazione a portata di click: video tutorial formativi. Dai referti ai farmaci: i dati sanitari degli italiani in un click, serviranno per le cure e la ricercaI dati sanitari di 59 milioni di italiani in un click. L'Italia sulla spinta del Pnrr che ha stanziato 200 milioni lancia il suo Ecosistema di dati sanitari che entrerà a regime nel 2026 in scia con ... ilsole24ore.com Aggiorna subito Windows: falla "zero-click" scoperta dopo una patch incompleta C’è una nuova vulnerabilità sotto la lente degli esperti: si chiama CVE-2026-32202 e permette ad attaccanti remoti di rubare le credenziali di accesso al tuo PC senza che tu debb - facebook.com facebook