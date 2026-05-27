Alessandra Mussolini ha confermato di aver ricevuto circa 550 mila euro per la partecipazione al Grande Fratello Vip 2026. Lo ha detto in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, rispondendo alle domande sul compenso. La politica ha aggiunto di comprendere la curiosità intorno alla cifra, senza fornire ulteriori dettagli o commenti.

In un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, Alessandra Mussolini ha commentato il gossip sul gargantuesco compenso che avrebbe percepito per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2026. Si è parlato infatti di 550mila euro, ai quali va aggiunto il montepremi come vincitrice, che ammonta a 50mila. L’ex parlamentare non ha confermato né smentito la cifra, ma ha detto che il gossip non le ha dato fastidio perché riconosce che fa parte del gioco: “Capisco che si tratta di qualcosa che suscità curiosità” Per quanto riguarda invece il montepremi, Mussolini non ha ancora deciso a quale ente di beneficenza destinare metà dei 100mila euro vinti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Alessandra Mussolini rompe il silenzio sui 550mila euro del GF Vip: “Capisco la curiosità”

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