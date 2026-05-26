Tra indiscrezioni su compensi da record e polemiche social, Alessandra Mussolini commenta per la prima volta il presunto cachet del GF Vip con una frase netta e distaccata. Dopo la vittoria al Grande Fratello, Alessandra Mussolini è tornata a parlare a ruota libera della sua avventura nella Casa più spiata d'Italia in un'intervista esclusiva rilasciata al settimanale TV Sorrisi e Canzoni. L'ex parlamentare interviene per la prima volta sulle voci legate al suo cachet, finito al centro di polemiche e indiscrezioni. Senza entrare nel dettaglio delle cifre circolate, l'ex parlamentare sceglie una linea di totale distacco. Il segreto della vittoria: una Mussolini mai vista prima Ripercorrendo la sua esperienza nella Casa, secondo la vincitrice, il motivo per cui il pubblico l'avrebbe premiata e apprezzata così tanto è legato . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip, Alessandra Mussolini rompe il silenzio sul suo cachet: "Fa parte del gioco”

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ALESSANDRA MUSSOLINI ROMPE IL SILENZIO: NON STO CON NESSUN PARTITO!

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