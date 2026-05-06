Alessandra Mussolini è una delle concorrenti più discusse dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Durante il suo soggiorno nella casa, è stato reso noto che il suo cachet totale ammonta a circa 550 mila euro. La sua presenza nel reality ha attirato l’attenzione mediatica e generato numerose conversazioni tra gli spettatori e i commentatori. La sua partecipazione si inserisce nelle dinamiche di intrattenimento del programma, che prosegue con diverse altre figure pubbliche.

Al centro delle dinamiche della Casa, sempre sotto i riflettori e costantemente al centro delle discussioni, Alessandra Mussolini si è imposta come una delle figure più rilevanti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Non solo per il suo ruolo nel gioco, ma anche per le cifre che circolano sul suo compenso, tra le più alte mai registrate nel format. Il cachet da 550 mila euro che fa discutere. Secondo quanto riportato dal giornalista Davide Maggio, al momento dell’ingresso nella Casa, avvenuto lo scorso marzo, l’ex parlamentare avrebbe firmato un contratto da circa 350 mila euro, indipendentemente dalla durata della sua permanenza nel reality.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Alessandra Mussolini e il cachet da 550 mila euro al GF Vip

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Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com