La società nerazzurra ha deciso di attivare una clausola controriscatto per riprendere il giocatore, già passato sotto contratto. La decisione fa parte di un piano che coinvolge anche l'allenatore, Aleksandar Stankovic, il cui ruolo sembra destinato a essere confermato. La scelta viene comunicata in un momento di incertezza legata alle prospettive future del club e alle trattative in corso.

Appena tre giorni fa, Aleksandar Stankovic ha trovato il 9° centro della sua stagione arrivando ad un passo dalla doppia cifra. Mica male, per un centrocampista che teoricamente si piazza decisamente più davanti alla difesa che sulla zona della trequarti. Ma la stagione del figlio d'arte non va ridotta solo al numero di gol segnati: il periodo trascorso nel Bruges ha consacrato Aleks dopo un'altra grande stagione, quella precedente, in cui ha vestito la maglia del Lucerna. Una conferma di come il profilo sia pienamente in linea con tutto ciò che l'Inter ricerca sul mercato. Giovane (2005), pronto, forte, futuribile. E infatti...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il controriscatto è sicuro, il futuro incerto: Inter, il piano per Aleksandar Stankovic

Serbia-Lettonia, il gol di Aleksandar Stankovic

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