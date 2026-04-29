I Meccanici delle Aldini Valeriani insieme 58 anni dopo il diploma

Dopo 58 anni, gli ex studenti della 5ª A Meccanici delle Aldini Valeriani si sono ritrovati per un incontro tra amici. L’appuntamento ha riunito i partecipanti, che hanno rivissuto i ricordi del passato e condiviso esperienze di una vita. La rimpatriata ha visto alcuni di loro tornare sui banchi di scuola, sedendosi nuovamente in aule che avevano lasciato molti anni prima.

Dopo 58 anni di nuovo dietro i banchi. È stata la grande rimpatriata degli ex alunni della 5ª A Meccanici delle Aldini Valeriani che, qualche giorno fa si sono rivisti per un grande incontro ’amarcord’. Non è successo in un’aula del prestigioso istituto tecnico bolognese, ma ai tavoli di uno dei più noti ristoranti alle porte di Bologna. Motore di tutta l’iniziativa: Vladimer Gherardi, ex assessore al Personale e all’Anagrafe di Casalecchio negli anni dal 1985 al 1990 con i sindaci Floriano Ventura (1933-1994) e Ghino Collina. "È stata l’ultima classe – rivela Gherardi – che ha sostenuto l’esame di maturità ’totale’. Ossia: si portavano tutte le materie.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I Meccanici delle Aldini Valeriani insieme 58 anni dopo il diploma Notizie correlate Dalle aule al supercomputer: gli studenti delle Aldini Valeriani conquistano LeonardoIl team bolognese vince la sfida regionale di calcolo ad alte prestazioni al Tecnopolo, battendo la concorrenza di dieci istituti scolastici Il... Leggi anche: Cinquant’anni (più uno) dopo il diploma, di nuovo tutti insieme: pranzo per l’ex 5D del Monti Contenuti utili per approfondire I maturi delle Aldini Valeriani. Ecco l’elenco di tutti i promossi che hanno superato l’esameContinuiamo a pubblicare i maturi dell’istituto Aldini Valeriani. 5BIN: Asif Roheel, 74; Boldescu Cristian, 70; Burlacu Iulian, 60; Di Duca Lorenzo, 65; Fantini ... ilrestodelcarlino.it Maturità, i voti delle Aldini Valeriani Tutti i diplomati in Meccatronica5AMS: Serale Baran Cristian, 86; Boutaib Rachid, 85; Bullini Fabio, 66; Chierici Michele, 70; Damiani Stefano, 80; Luca Gheorghe, 85; Mondatori Marco, 90; Pasquali ... ilrestodelcarlino.it