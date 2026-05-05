Gli studenti di Aldini Valeriani hanno conquistato il titolo regionale nella competizione Motor Valley Stem Racing con la loro monoposto. La gara si è svolta all’Autodromo di Imola, dove la squadra ha ottenuto il miglior risultato. Dopo questa vittoria, i partecipanti si preparano per affrontare le prossime sfide in programma al Mugello e a Singapore. L’evento ha coinvolto diverse squadre provenienti dalla regione.

Bologna 5 maggio 2026 – L’Autodromo di Imola è già espugnato: prossimo obiettivo Mugello, quindi Singapore. La coppa da numeri uno è in bacheca in via Bassanelli e il podio sul gradino più alto è una splendida foto. La concorrenza emiliano-romagnola è stracciata. I protagonisti di questa corsa mozzafiato, la Motor Valley Stem Racing, sono 25 studenti della scuderia AVBO Corse (Aldini Valeriani Bologna) dell’Iis Aldini Valeriani. Con una macchina progettata e costruita da loro in via Bassanelli (sede del loro secolare istituto che risale al 1844). Quattroruote che ha sbaragliato la concorrenza di altri istituti tecnici emiliano-romagnoli....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aldini Valeriani, la monoposto degli studenti vince il titolo regionale della ‘Motor Valley Stem Racing’

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