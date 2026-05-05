Aldini Valeriani la monoposto degli studenti vince il titolo regionale della ‘Motor Valley Stem Racing’
Gli studenti di Aldini Valeriani hanno conquistato il titolo regionale nella competizione Motor Valley Stem Racing con la loro monoposto. La gara si è svolta all’Autodromo di Imola, dove la squadra ha ottenuto il miglior risultato. Dopo questa vittoria, i partecipanti si preparano per affrontare le prossime sfide in programma al Mugello e a Singapore. L’evento ha coinvolto diverse squadre provenienti dalla regione.
Bologna 5 maggio 2026 – L’Autodromo di Imola è già espugnato: prossimo obiettivo Mugello, quindi Singapore. La coppa da numeri uno è in bacheca in via Bassanelli e il podio sul gradino più alto è una splendida foto. La concorrenza emiliano-romagnola è stracciata. I protagonisti di questa corsa mozzafiato, la Motor Valley Stem Racing, sono 25 studenti della scuderia AVBO Corse (Aldini Valeriani Bologna) dell’Iis Aldini Valeriani. Con una macchina progettata e costruita da loro in via Bassanelli (sede del loro secolare istituto che risale al 1844). Quattroruote che ha sbaragliato la concorrenza di altri istituti tecnici emiliano-romagnoli....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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