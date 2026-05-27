Alcott ha lanciato una capsule collection dedicata a “Il Diavolo Veste Prada”. La linea comprende T-shirt con design iconici, ispirati allo stile urbano e caratterizzati da elementi grafici che richiamano il film. La collezione si rivolge a chi desidera indossare capi con riferimenti diretti al celebre film di moda. La collezione è disponibile in negozi e online.

Alcott lancia la capsule “Il Diavolo Veste Prada”: T?shirt iconiche, mood urban e richiami grafici al cult cinematografico che ha segnato la moda contemporanea. Alcott firma una delle capsule più attese della stagione, un omaggio diretto a uno dei film simbolo dell’immaginario fashion contemporaneo. La collezione donna “Il Diavolo Veste Prada” reinterpreta l’estetica del cult cinematografico con un linguaggio essenziale, urban e immediatamente riconoscibile, trasformando capi quotidiani in dichiarazioni di stile. Il cuore della capsule è una serie di T?shirt in 100% cotone, dal fit versatile e moderno, pensate per diventare il pezzo statement di ogni look. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Alcott celebra il mito fashion de “Il Diavolo Veste Prada”

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