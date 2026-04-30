Cinema The Space | arriva il menù fashion de Il Diavolo Veste Prada 2
A partire dal 29 aprile, i cinema The Space proporranno un menù ispirato al film Il Diavolo Veste Prada 2, collegato all’uscita del sequel nelle sale. Contestualmente, sono stati messi in vendita online gadget esclusivi legati al film, con prezzi che superano i 100 euro sui siti di rivendita di seconda mano. La promozione include anche un’offerta di prodotti fashion correlati al tema del film.
? Cosa sapere Dal 29 aprile i cinema The Space lanciano il menù fashion Il Diavolo Veste Prada 2.. I gadget esclusivi superano i 100 euro sui siti di rivendita online second hand.. Dal 29 aprile i bar dei cinema The Space in Italia ospitano il lancio del menù dedicato a Il Diavolo Veste Prada 2, un’offerta che fonde l’estetica della moda con l’esperienza del grande schermo attraverso gadget esclusivi e prezzi variabili. Il mercato del lifestyle cinematografico si sposta nei bar delle sale, dove la proposta non si limita al classico snack da sala. La collezione lanciata mira a trasmettere lo stile glamour delle redazioni di moda, trasformando il consumo di popcorn in un momento di collezionismo.🔗 Leggi su Ameve.eu
Qui l’interesse per la moda è essenziale. Il Diavolo Veste Prada 2 arriva al cinema il 29 Aprile.
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