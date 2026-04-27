Il sequel del film Il diavolo veste Prada uscirà mercoledì 29 aprile nelle sale di Bergamo. Il film vede ancora protagoniste Meryl Streep e Anne Hathaway, che tornano nei ruoli principali. La proiezione del film si aggiunge alle programmazioni cinematografiche della città, offrendo agli spettatori la possibilità di rivedere le attrici in costume e ambientazioni legate al mondo della moda. La pellicola rappresenta una nuova occasione per gli appassionati di cinema di seguire questa storia.

? Cosa sapere Il sequel Il diavolo veste Prada 2 esce mercoledì 29 aprile nelle sale bergamasche.. Il cast con Meryl Streep e Anne Hathaway arricchisce la programmazione dei cinema locali.. Mercoledì 29 aprile le sale cinematografiche italiane accoglieranno il sequel di una pellicola iconica del genere fashion, con il ritorno sul grande schermo di un cast d’eccezione guidato da Meryl Streep e Anne Hathaway. Il della programmazione settimanale nei cinema dell’area bergamasca si prepara a un evento significativo per gli appassionati del genere commedia: l’uscita ufficiale di Il diavolo veste Prada 2. La produzione, che vede la regia di David Frankel, riporta sullo schermo personaggi consolidati nel tempo, arricchiti da nuove presenze di alto profilo come Lady Gaga, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh e Anne Hathaway.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il diavolo veste Prada 2: torna il mito fashion nelle sale bergamasche

Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Finale

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IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 Mercoledì 29 - Giovedì 30 Aprile Spettacoli alle ore 18,00 - 21,15 Da Sabato 2 a Mercoledì 6 Maggio Tutti i giorni spettacoli alle ore 18,00 - 21,15 Cinema Comunale Pietrasanta Piazza Duomo 14 - Tel. 0584 79 55 11 #IlDiavoloV - facebook.com facebook